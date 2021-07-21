Какое интернет-соединение выбрать? Мы хотели бы ответить, что быстрое и стабильное, но что это означает на практике? Постараемся объяснить. Когда мы стоим перед выбором интернет-предложения, мы должны принять во внимание несколько факторов. Прежде всего, нужно приспособить услугу к потребностям, чтобы потом не жаловаться, что передача данных слишком медленная или что мы платим за то, чем не пользуемся на практике.

Прежде чем начать думать об этом, стоит хотя бы немного узнать о том, что представляют собой все эти мегабиты, мегабайты, скачивание и загрузка, о которых мы читаем на сайтах операторов.

Мегабиты, мегабайты, скачивание, загрузка — что это такое?

Конечно, мы не собираемся превращать этот текст в скучную лекцию по введению в информатику, в которой мы остановились бы на разнице между битом и байтом. Все, что вам нужно знать, это то, что бит - это единица информации, а 1 байт — это просто 8 бит. Обратите внимание, что кабельное телевидение от провайдера “Информационные Технологии” работает по другому принципу.

Для ответа на вопрос, заданный в самом начале статьи, достаточно вспомнить, что скорость интернет-соединения обычно обозначается буквами Mb/s, что означает мегабит в секунду. Это аналогично выражению скорости автомобиля в километрах в час. В качестве альтернативы мы можем использовать другую нотацию, где, например, 600 мегабит — это 0,6 гигабита.

Если человек понимает, в чем разница между граммами, декаграммами и килограммами в повседневной жизни, он сумеет разобраться в вышеуказанных различиях. Однако, если кто-то захочет углубиться в эту тему, важно отметить, что в отличие от единиц, используемых для определения массы, в случае с данными мы имеем другой "коэффициент пересчета". Это происходит потому, что 1 байт состоит из 8 битов. Например, 1 Мб (мегабит) равен 1024 кб (килобитам).

Эти мегабиты в секунду — не то же самое, что мегабайты (МБ) и мегабайты в секунду (МБ/с). Зоркий глаз быстро заметит разницу в обозначениях: байты обозначаются прописной буквой B, а биты — строчной b. Кроме того, MB означает просто объем данных (1 мегабайт равен 1024 кБ), а Mb/s (мегабит в секунду) означает скорость передачи пакета данных, указанную перед символом (например, 300 Mb/s означает передачу 300 мегабит в секунду).

Сказанное выше не означает, что, выбрав скорость, например, 300 Мбит/с (300 мегабит в секунду), она будет постоянной. Скорость соединения меняется динамически и зависит от возможностей маршрутизатора (а также от расстояния до него и препятствий, с которыми сталкивается соединение), сетевой карты в нашем компьютере или сервера, к которому мы подключаемся.

Скорость может быть ограничена приложениями, работающими в фоновом режиме на компьютере. Например, при загрузке обновления операционной системы, размер которого составляет несколько или даже десятки ГБ (гигабайт), может наблюдаться замедление загрузки страниц в браузере. Однако стоит понимать, что сегодня это явление практически незаметное, а широкополосные соединения могут справляться со многими задачами одновременно.

На данном этапе необходимо объяснить, что означают значения, выражающие скорость 150, 300 или 600 Мбит/с. 600 мегабит в секунду — это скорость загрузки данных. Мы должны помнить, что использование сети означает как загрузку, так и выгрузку данных. Чаще всего интернет-предложения несимметричны, т.е. скорость загрузки выше, чем скорость выгрузки. Например, файл весом 100 MB (мегабайт) при соединении 150 Mb/s (мегабит в секунду) загрузится на наше устройство примерно за 6 секунд.

Между тем, отправка файла такого же размера с нашего компьютера в сеть займет около 20 секунд, при условии, что скорость загрузки, предлагаемая оператором, составляет 40 Мб/с (мегабит в секунду). Конечно, это приблизительные, не сказать лабораторные значения, поскольку скорость соединения зависит от различных факторов.

Какой интернет-сервис выбрать?

Теперь, когда мы знаем, что означают числа и термины, приведенные операторами, давайте попробуем перевести их на язык наших потребностей. Для этого сначала нужно подумать, для чего мы будем использовать интернет. Например, нужна ли нам самая высокая подписка с самым быстрым соединением, если соединение будет использоваться для просмотра Youtube и веб-страниц?

Потоковое видео с VOD-сервисов может быть требовательным, но поставщики таких услуг позаботились о надлежащем сжатии данных. Например, в своих рекомендациях по скорости подключения вышеупомянутый Netflix пишет, что для просмотра фильмов в формате HD необходимо подключение не менее 5 Мбит/с/ Это не так много, учитывая, что в самом дешевом абонементе стационарного интернета вы получаете 150 Мбит/с.

Хорошо, но что если у нас современный телевизор и мы хотим смотреть фильмы в формате Ultra HD (4K)? Netflix рекомендует скорость соединения не менее 25 Мб/с (мегабит в секунду). Другими словами, даже если мы выберем самый дешевый вариант, наше интернет-соединение будет способно обеспечить цифровые развлечения с огромным запасом.