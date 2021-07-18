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Эстония не отправит нового посла в Беларусь. По словам главы МИД страны Эвы-Марии Лийметс, Таллин не признает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Об этом сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем, как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года", - заявила министр.

Она напомнила, что эстонский посол должен был вступить в должность в начале сентября, но теперь этот вопрос зависит от оценки ситуации в Беларуси. "Мы будем консультироваться с нашими партнерами и союзниками, которые видят необходимость координировать национальные действия, и проявлять единство в этом вопросе", - уточнила Лийметс.

Министр отметила, что в сложившейся ситуации у Эстонии есть четыре варианта: снизить уровень дипломатического представительства в Беларуси, назначив временного поверенного в делах, не передавать верительные грамоты и оставить посла работать в Таллинне или не принимать дальнейших шагов вообще и продолжить работу с сокращенным штатом посольства.

Портал напоминает, что в начале июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила на должность нового посла в Беларуси Яака Ленсмента. Он должен был вручить верительные грамоты Александру Лукашенко.

Напомним, за год количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву выросло в 22 раза.
ForUm

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