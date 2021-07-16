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С сезона 2021/22 клубы Украинской Премьер-лиги (УПЛ) должны нанести на свою игровую форму большую эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ), содержащей лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Об этом говорится в регламенте Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2021/22 годов.

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки. Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Как сообщал ForUm, 10 июня стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 – убрать «политический» лозунг.

Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины. 

Сначала в УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.

11 июня члены исполкома УАФ единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава».
ForUm

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