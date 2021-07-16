Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Шевченковский районный суд города Киева с иском о прекращении контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и председателем правления общества Юрием Витренко, сообщила пресс-служба НАПК.

Ранее агентство провело мониторинг по выполнению закона Украины «О предотвращении коррупции» и выявило, что подписание контракта с руководителем общества нарушает положения. Ведь ранее председатель правления работал в должности заместителя Министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее для прекращения этого нарушения (прекращение действия контракта) НАПК направило предписания в Кабинет Министров и наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины». До сих пор нарушение не было устранено.

«Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)», - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что ранее представители правительства и руководитель НАК указывали на необходимость представления НАПК такого иска, хотя устранить нарушения в этом случае они обязаны и без решения суда.

Также НАПК отправило письмо председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором разъяснило, как наблюдательный совет обязан устранить нарушение закона. Необходимость в этом письме возникла после заявления наблюдательного совета о якобы отсутствии у него прав на пресечение незаконного контракта с председателем правления.

На самом деле такие полномочия принадлежат исключительно набсовету. Отстранение от реализации таких полномочий свидетельствует о нарушении самим наблюдательным советом руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.

1 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции».