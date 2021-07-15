Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 21 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно запрета продажи лекарственных средств детям», сообщила пресс-служба парламента.

Законом запрещается реализация (отпуск) лекарственных средств (в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) малолетним лицам (в возрасте до 14 лет), а также доставка лекарственных средств конечному потребителю – малолетнему лицу.

При этом лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, в случае возникновения сомнений относительно возраста покупателя, должна требовать предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст. В случае отказа предоставить такой документ реализация (отпуск) лекарственных средств этому лицу запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.