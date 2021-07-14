За сколько времени можно выучить французский язык?

Очень часто желающие изучать французский язык спрашивают: «За сколько времени я могу выучить французский с нуля?» Конечно же, грамотный специалист вам ответит, что это зависит от многих факторов. Сегодня вместе с руководителем школы французского языка Côte d'Azur Натальей Левченко разберемся, от чего зависит успех в изучении языка и сколько времени потребуется на то, чтобы начать свободно выражать свои мысли на французском.

От чего зависит скорость изучения французского

1. Самый главный вопрос – это ваше место жительства.

Если вы находитесь во Франции, Бельгии, Канаде, Швейцарии, Люксембурге или другой стране, где говорят на французском, конечно, ваш темп обучения будет быстрее. Это ведь очень важно: сталкиваться каждый день в жизни с людьми, для которых французский родной; либо изучать язык самостоятельно без пребывания в языковой среде. Есть разница – общаться каждый день или посещать занятия 2-3 раза в неделю, а в остальное время разговаривать на другом языке.

2. Какая у вас мотивация изучать иностранный язык?

Допустим, что изучать язык вы планируете в своей стране, где на французском не говорят. Тогда движущей силой, которая приведет вас к успеху, станет собственная мотивация. Многие пытаются учиться через «надо», даже если не хотят особо, однако этот подход не очень результативен. Поначалу может сработать, однако со временем заниматься будет все тяжелее и тяжелее. В конце концов, такие люди изучение языка бросают. Совсем другое дело, когда у вас есть собственная мотивация учиться.

3. Что может мотивировать на изучение языка?

Например, грядет новая работа в иностранной компании или повышение по службе , где будет много общения с иностранными партнерами и коллегами.

или , где будет много общения с иностранными партнерами и коллегами. Возможность путешествовать и общаться с людьми по всему миру . Французский ведь очень популярный язык, на нем говорят на всех континентах. Français и французскую культуру изучают сегодня в каждой стране. Когда вы будете в путешествиях говорить на французском, вы обязательно встретите людей, которые понимают этот язык.

. Французский ведь очень популярный язык, на нем говорят на всех континентах. Français и французскую культуру изучают сегодня в каждой стране. Когда вы будете в путешествиях говорить на французском, вы обязательно встретите людей, которые понимают этот язык. Французский – это культурное наследие . Сколько всего написано на французском, сколько спето песен, какая богатая французская культура. Не зря ведь это язык аристократии и уже много столетий знать французский – это престижно. Это признак интеллигентности и сегодня. А в наши дни образование – это уже удел далеко не всех, признак определенного слоя общества.

. Сколько всего написано на французском, сколько спето песен, какая богатая французская культура. Не зря ведь это язык аристократии и уже много столетий знать французский – это престижно. Это признак интеллигентности и сегодня. А в наши дни образование – это уже удел далеко не всех, признак определенного слоя общества. Отношения. Сегодня мир гораздо ближе, чем раньше, и можно общаться с абсолютно разными людьми. Социальные сети позволяют быстро знакомиться, вступать в отношения, как будто расстояние совсем не играет роли. Многих такое тоже мотивирует. Особенно женщин. Девушки, которые учат французский, находясь в отношениях с иностранцем, обладают сильной мотивацией лучше понимать своего партнера, а значит прикладывают значительные усилия для изучения языка.

Сегодня мир гораздо ближе, чем раньше, и можно общаться с абсолютно разными людьми. Социальные сети позволяют быстро знакомиться, вступать в отношения, как будто расстояние совсем не играет роли. Многих такое тоже мотивирует. Особенно женщин. Девушки, которые учат французский, находясь в отношениях с иностранцем, обладают сильной мотивацией лучше понимать своего партнера, а значит прикладывают значительные усилия для изучения языка. Образование. Известный факт, что во Франции одни из лучших ВУЗов в мире по многим специальностям. Собираясь поступать во французский университет, все-таки будет очень полезно освоить и язык. Это важно, ведь так открывается больше возможностей. Да и получение образования за границей подразумевает, что как минимум несколько лет придется и жить там. Так что знать язык крайне полезно.

4. Сколько времени вы готовы выделять на изучение иностранного языка?

Чем больше времени студент уделяет учебе, тем быстрее он получит результат. Это очевидно, не так ли? Базовый уровень – заниматься 2 раза в неделю. Это хороший ровный темп для спокойного обучения.

Чуть интенсивнее формат – это 3 раза в неделю. Если делать домашние занятия, повторять материал дома самостоятельно, можно быстро получить отличный результат, начать разговаривать, читать, писать.

Высокий темп обучения – это занятия 4 раза в неделю. Как правило, так занимаются те, кто спешит: срочный переезд во франкоговорящую страну, смена работы с переездом за границу, карьерный рост и т.д.

5. Что еще можно сделать для улучшения своих знаний? Как еще ускорить изучение французского языка?

Желательно еще общаться регулярно с единомышленниками, которые также учат язык. Можно посещать Разговорный клуб у нас в школе Côte d'Azur. Еще мы в нашем Киноклубе смотрим вместе французские фильмы на языке оригинала, затем обсуждаем, разбираем диалоги. Это очень качественное занятие по практике аудирования и тренировки общения. Чем больше дополнительных занятий, тем эффективнее изучение языка. Именно поэтому мы стремимся в нашей школе дать хороший выбор уроков и активностей вне основной программы для практики французского. У нас также есть занятия по французскому онлайн и офлайн.





Что же по срокам?

Что касается скорости обучения языка, тут простая математика:

Если заниматься в группе 2 раза в неделю по 2 часа, то уровень мы проходим за 6 месяцев. Уже после уровня А1 студент может рассказать о себе, спросить дорогу, заказать еду, поддержать беседу. Уровни А1 и А2 вместе мы пройдем за 1 год. На уровни В1 и В2 потребуется еще по 10,5 месяцев. Итого, за 2,5-3 года регулярных занятий в спокойном темпе можно довольно хорошо освоить язык.

При занятиях чаще, и темп обучения будет выше, и результаты быстрее. Так что все индивидуально.