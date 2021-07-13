Глава МВД Арсен Аваков подал в отставку.
Во время заседания фракции «Слуга народа» народным депутатам представили председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского качестве кандидата на пост министра внутренних дел.
Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).
Печерский районный суд Киева арестовал имущество объявленного в розыск за пособничество в госизмене и разграбление национальных ресурсов народного депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь»).
Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме.
В Украине по состоянию на утро вторника, 13 июля, зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19.
Верховная Рада отправила на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (законопроект №5596).
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