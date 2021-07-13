также в разделеОбщество
Во львовских ресторанах запретили майонез и заварные кремы 4
Шкиряк уйдет вместе «со своим министром» 8
Рада провалила легализацию медканнабиса 20
Украинка, которую незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии 11
Суд арестовал имущество нардепа Козака 41
На Кировоградщине задержали агента российской разведки 20
Задержан военный, ранивший мальчика на Житомирщине 25
На Закарпатье у вернувшихся из России женщин подозревают штамм Delta 14
В Украине инвентаризуют недострои: зачем? 12
Русский язык лишили статуса регионального на Николаевщине 22
Минздрав: Воду в Затоке признали непригодной для купания 17
Стало известно, сколько могут стоить лекарства из медицинского каннабиса 24
Шестерых сотрудников таможни в Харькове подозревают в махинациях на 30 млн 12
Укрзализныця установит новый главный эскалатор страны, 22
В Ивано-Франковске запретили купаться у моста в реке Быстрица: штраф – 50 тысяч 24
16 работников «Глобинского мясокомбината» отравились неизвестным веществом 13
Минздрав призвал нардепов принять закон о медицинском каннабисе 15
В Украине – 481 новый случай COVID-19, 750 человек выздоровели 22

Глава МВД Арсен Аваков подал в отставку.

Во время заседания фракции «Слуга народа» народным депутатам представили председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского качестве кандидата на пост министра внутренних дел.

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Печерский районный суд Киева арестовал имущество объявленного в розыск за пособничество в госизмене и разграбление национальных ресурсов народного депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь»).

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме.

В Украине по состоянию на утро вторника, 13 июля, зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19.  

Верховная Рада отправила на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (законопроект №5596).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
0
Теги