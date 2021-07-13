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Печерский районный суд Киева арестовал имущество объявленного в розыск за пособничество в госизмене и разграбление национальных ресурсов народного депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь»).

«Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.  

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны. 

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение.

Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
ForUm

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