Внефракционный народный депутат Александр Юрченко уверяет, что не употреблял наркотические вещества, когда попал в ДТП во Львове, и не намерен сложить депутатский мандат по причине этого инцидента.

Об этом он сказал журналистам возле Верховной Рады во вторник, 13 июля, передает Укринформ.

«Если на вас, не дай Бог, нападет преступник, или обворует вас, нападет физически на вас, сфальсифицирует материалы, нарушит ваши права, - вы пойдете на работу писать заявление на увольнение? Анализы против меня сфальсифицированы и есть те, кто за это будет наказан», - заявил Юрченко.

Он также сказал, что первым вызвал полицию на место происшествия после «нападения второго участника ДТП». По словам Юрченко, только после того, как полиция узнала, что он народный депутат, его начали подозревать в нетрезвом состоянии.

Депутат также утверждает, что правоохранители всячески мешали работе его адвокатов. Кроме того, Юрченко продемонстрировал результаты тестов на наркотики, которые он сделал в трех разных клиниках и которые подтверждают, что он не употреблял наркотиков.

Депутат также отметил, что автомобиль, на котором он попал в ДТП, принадлежит не ему, а друзьям.

«Мы хотим разобраться, кому это выгодно... Возможно, те люди, против которых я борюсь все это время», - заявил Юрченко, добавив, борется «против застройщиков и мусорной мафии».

Как сообщали СМИ, 8 июля в центре Львова внефракционный народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести повреждения пострадавшему водителю.

На следующий день первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко призвал Юрченко сложить депутатский мандат.

Ранее Юрченко стал фигурантом коррупционного скандала. 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

Его исключили из фракции «Слуга народа».

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября за него внесли залог и он вышел на свободу.