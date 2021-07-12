С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
«По состоянию на 7:00 утра, 12 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди украинских защитников нет», - говорится в сводке штаба.
За прошедшие сутки, 11 июля, в районе проведения операции ОС российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе Песков враг дважды обстреливал позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новоселовки наемники вели огонь из минометов 82-го калибра.
Недалеко от Нью-Йорка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Широкино наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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