В июне потребительские цены в Украине увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года потребительская инфляция составила 8,3%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Потребительские цены в июне 2021 года против мая 2021 года увеличились на 0,2%; против июня 2020 года - на 9,5%, против декабря 2020 года - на 6,4%. За январь-июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,3%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с маем 2021 года составила 0,4%, с начала года - 4,3%.

Среди потребительских товаров и услуг в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года больше всего подорожали: природный газ (на 175,3%), подсолнечное масло (на 80,3%) и сахар (на 70,1%).

Максимально подешевели с июня 2020 года по июнь 2021 года фрукты (на 10,9%), овощи (на 10,0%) и обувь (на 4,4%).