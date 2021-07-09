также в разделеЭкономика
НБУ может открыть свои филиалы за рубежом 3
Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 13
На украинских АЗС снова подорожало топливо 16
Нафтогаз отменил тарифный план «Месячный» 23
Минфин: Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционной реформе 13
Глава Госпродпотребслужбы заявила, что штрафовать «Новую почту» не будут 14
Минсоцполитики направило на новые субсидии 1,1 миллиарда 11
За год импортный газ в Украине подорожал в 4 раза 33
Украина отказалась закупать электроэнергию с Белорусской АЭС 18
«Новую почту» оштрафовали на 325 миллионов 32
Коммунальщики прогнозируют, что тарифы на отопление вырастут на 40% 29
Кабмин ожидает инвестиций на $10 миллиардов в связи с запуском рынка земли 12
Оператор ГТС: Газпром продолжает шантажировать Европу 59
В Украине продолжает падать добыча газа 30
Витренко: Газпром шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ 62
Набсовет Нафтогаза не стал принимать решение по отстранению Витренко 11
ЕС выделит странам «Восточного партнерства» 17 миллиардов евро 16
НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни 23

В июне потребительские цены в Украине увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года потребительская инфляция составила 8,3%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики. 

Потребительские цены в июне 2021 года против мая 2021 года увеличились на 0,2%; против июня 2020 года - на 9,5%, против декабря 2020 года - на 6,4%. За январь-июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,3%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с маем 2021 года составила 0,4%, с начала года - 4,3%.

Среди потребительских товаров и услуг в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года больше всего подорожали: природный газ (на 175,3%), подсолнечное масло (на 80,3%) и сахар (на 70,1%).

Максимально подешевели с июня 2020 года по июнь 2021 года фрукты (на 10,9%), овощи (на 10,0%) и обувь (на 4,4%).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
10
Теги