В ночь на 8 июля в Николаеве возле одного из магазинов на проспекте Мира произошла массовая драка со стрельбой, сообщает пресс-служба областной полиции.

С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета, похожих на огнестрельное оружие.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 «Незаконное хранение оружия» и ст. 296 «Хулиганство» УК.