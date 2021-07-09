также в разделеПроисшествия
СМИ: Во Львове нардеп Юрченко под наркотиками совершил ДТП 43
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный, еще один – ранен 13
В Умани пьяная женщина устроила драку с полицейскими 22
На Львовщине в ресторане отравились 17 человек 13
Вчера оккупанты 6 раз нарушили перемирие 10
В Яремче с обрыва упал автомобиль, погибли 4 человека 34
В зоне ООС скончался солдат из Винницой области 17
В курортной Кирилловке на пляже мужчину убило током 19
В Одессе в жилом доме обвалился потолок, погибла женщина 25
В Стрые возле полицейского участка застрелили мужчину 28
В Одессе на парковку обрушился двухэтажный дом 44
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро 48
В Одессе на пляже погиб генерал-пограничник 1643
На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб 1 военный, еще 3 – ранены 17
В Грузии погиб украинский альпинист 23
В Вышгороде мужчина устроил стрельбу возле горсовета 16
В Польше по подозрению в убийстве соотечественника арестовали украинца 17
В Кривом Роге на шахте погиб горняк 19

В ночь на 8 июля в Николаеве возле одного из магазинов на проспекте Мира произошла массовая драка со стрельбой, сообщает пресс-служба областной полиции.

С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета, похожих на огнестрельное оружие.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 «Незаконное хранение оружия» и ст. 296 «Хулиганство» УК.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги