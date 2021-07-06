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ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина, сообщает «Европейская правда».

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники спецслужбы задержали Лятте якобы с поличным в Санкт-Петербурге «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера».

«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», - заявили в спецслужбе.

 
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