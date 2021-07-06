В здании Киевского городского совета взрывчатки не обнаружено. Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Около 15:00 в Киевский городской совет поступило сообщение о минировании. Было принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. К зданию были направлены взрывотехники, кинологи и наряды полиции.

«Поступило сообщение о том, что здание Киевского городского совета собираются подорвать течение 24 часов. Уверен, что эта история снова выдумана. Но, несмотря на это, для нас всегда является приоритетом жизни и здоровья людей», - подчеркнул Бондаренко.