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Венгрия не против будущей европейской интеграции Украины, но после завершения процесса евроинтеграции Западных Балкан, которая соответствует ее интересам.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто на форуме «Украина 30. Международная политика», сообщает Укринформ.

«Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы (Европейский Союз. - Ред.) должны ускорить процесс евроинтеграции (Украина), но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже «стоят в очереди», и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии - поддерживать интеграцию Западных Балкан», - сказал Ийдярто.

По его словам, следует также принимать во внимание, что общества старых стран-членов ЕС со все меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе «интеграционной усталости».

По мнению венгерского дипломата, необходимо найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС, относительно которых есть «желание, готовность и энергия все это двигать» и потенциалом абсорбции в ЕС.

«Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать», - резюмировал посол Венгрии.

Как сообщалось, Президент Европарламента Давид Сассоли 6 июня призвал предоставить странам Западных Балкан членство в ЕС, отметив, что такое расширение создаст перспективу мира и процветания.

Он отметил, что каждой из стран нужно будет достаточно реформироваться, но и ЕС должен придерживаться своих обещаний и реагировать на прогресс.

К Западным Балканам причисляют Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Албанию и Косово.

Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры относительно членства.
ForUm

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