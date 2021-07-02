Бойцы батальона «Луганск-1 им. Героя Украины Сергея Губанова» совместно с сотрудниками СБУ и полиции Счастьенского района во время проверки документов граждан на блокпосту в с. Петропавловка, обнаружили 32-летнего жителя г. Хрустальный (быв. Красный Луч), который в течение двух лет проходил службу в войсках боевиков «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По словам мужчины, в августе 2016 он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, где проходил службу в должности наводчика боевой машины в воинской части, расположенной в Хрустальном.

В 2018 году он был переведен в взвод охраны и осуществлял охрану складских помещений и других военных объектов в г. Кадиевка (быв. Стаханов), Сорокино (быв. Краснодон) и с. Хорошее, Смелое, Белое, Петровское, расположенных вблизи линии разграничения. За свою работу человек получал заработную плату в размере 15 тыс. рублей РФ.

В августе 2018 мужчина покинул ряды боевиков.

По данному факту под процессуальным руководством прокуратуры следователем открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

После объявления мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.