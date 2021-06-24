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Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий отмечает именины 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого.

Как сообщает Центр информации УПЦ, завтра в Киево-Печерской лавре состоится праздничная Божественная литургия. Духовенство и верующие из разных уголков Украины поздравят Блаженнейшего с Днем Ангела.

С днем тезоименитства Блаженнейшего поздравят государственные и общественные деятели.

Митрополит Онуфрий получил монашеское имя более 50-ти лет назад - во время пострига 18 марта 1971 года в Троице-Сергиевой лавре, будучи студентом семинарии.

Завтра утром Митрополит Онуфрий возглавит праздничную Божественную литургию на площади перед Успенским собором, которая начнется в 08.30.

Также Предстоятель УПЦ обратится к верующим с проповедью, в которой расскажет о своем небесном покровителе.
ForUm

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