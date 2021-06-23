Сегодня около 15:00 на электронную почту полиции Киева пришло письмо о заминировании нескольких торгово-развлекательных центров, Центрального железнодорожного вокзала и нескольких отелей, сообщает пресс-служба столичного главка.

В адрес выехали профильные службы и правоохранительные органы, которые тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых веществ или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

События надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки событиям будет дана правовая квалификация.