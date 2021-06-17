Сегодня, 17 июня, 2021 по ходатайству детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одной из подозреваемых по делу Приватбанка - бывшей руководительнице одного из подразделений банковского учреждения, сообщает пресс-служба САП.

Так, сторона обвинения с целью реализации возможностей международного полицейского сотрудничества в соответствии с Инструкцией о порядке использования правоохранительными органами Украины информационной системы Международной организации уголовной полиции - Интерпол, обратилась к ВАКС с ходатайством об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей на основании ч. 6 ст. 193 УПК Украины, то есть без участия подозреваемого.

Постановлением ВАКС от 17.06.2021 указанное ходатайство удовлетворено и избрана в отношении бывшей главы одного из подразделений банковского учреждения мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до ее задержания и доставки в суд для решения вопроса о применении избранной меры пресечения или его замене на более мягкую меру пресечения.

Указанное постановление суда является основанием для инициирования публикации Генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей выдачи (экстрадиции) лица в Украину.

По данным СМИ, речь идет о Елене Бичихине, экс-главе департамента финансового менеджмента Приватбанка.

Как сообщал ForUm, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам Приватбанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днипро) Елене Бичихиной.

По оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где было начато проведение неотложных следственных действий.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций.

НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал экс-главе правления «Приватбанка» Александру Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.