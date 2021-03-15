Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди уоторых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций.

Об этом она сообщила в Facebook.

«8 миллиардов грн – именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного «Приватбанка» гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают главу правления в совершении этого преступления», – написала Венедиктова.

Она подчеркнула, что в 2015 году Национальный банк Украины по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины и в том числе и «Приватбанка».

В ходе проведения указанной проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет 113,1 млрд гривен.

«Если коротко и не вдаваясь в сложные подробности, основная и базовая причина «заболеваемости» учреждения заключалась в том, что по мнению специалистов по НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка. Позже, 16.12.2016 бывшие владельцы банка обратились с соответствующим письмом в официально установленном порядке к премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций «Приватбанка» государством», - сообщила генпрокурор.

Таким образом, глава правления, заместитель главы правления - руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потеряно. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица «Приватбанка» приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги «Приватбанка» теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD», - заявила Венедиктова.

Она добавила, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов «задним числом» до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

«Кроме эпизода, указанного выше, детективы и прокуроры уже сообщили Главе правления о подозрении в растрате денежных средств «Приватбанка» путем противоправного начисления и выплаты 16.12.2016 необоснованной дополнительной премии (индексированной комиссии) в пользу связанного с банком юридического лица - ЗАО «СК Ингосстрах». Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связи «Приватбанка» и «СК Ингосстрах», – подчеркнула генеральный прокурор.

Венедиктова добавила, что участие других лиц, причастных к этим и другим преступлениям, в рамках расследования уголовных производств с орбиты «Приватбанка» внимательно исследуется соответствующими правоохранительными органами.

Как сообщал ForUm, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам Приватбанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе главы правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днипро) Елене Бичихиной.

По оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где было начато проведение неотложных следственных действий.