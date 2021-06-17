также в разделеОбщество
Украина показала наибольший прогресс в индексе миролюбия в 2020 году 4
Суд дал условный срок фигурантке дела о «взятке Злочевского» 8
Немецкая COVID-вакцина провалилась на стадии испытаний 15
Украина из-за изменений климата переходит в зону сверхвысоких температур 17
Украина отменила карантинные спецограничения на въезд из Индии 12
В Раде подрались нардепы Кива и Тищенко 117
На Житомирщине задержали самолет, незаконно прилетевший из Румынии 22
Непогода в Керчи: затоплены улицы, река вышла из берегов, подтоплена больница 15
Экс-чиновникам оккупированного Шахтерска сообщили о подозрении 18
Для прибывающих с оккупированных территорий украинцев отменили обязательную самоизоляцию 19
Боевик «ЛНР» пять лет прослужил в Нацполиции 37
Синоптики обещают украинцам ливни, шквалы и град 28
В электронном «кабинете водителя» появилась услуга заказа страхового полиса на авто 12
Жительница Мариуполя пойдет под суд за призывы к войне 27
Украина получила 15 наград на Олимпиаде гениев в США 21
Чаус заявил о старом конфликте с Сытником, НАБУ усматривает риски 24
В Украине – 1188 новых случаев COVID-19 18
Кузьмин: Безуглая больше месяца саботирует работу ВСК по вагнеровцам, возможно, чтобы отмазать предателей с Банковой 37

Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 иностранцев, работающих в стране длительное время или приезжающих на сезонные работы.

Об этом сообщило Посольство Финляндии в Украине.

«Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают», - пояснили в ведомстве.

В посольстве отметили, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца принимается муниципальными органами здравоохранения.

В Финляндии ожидают более 10 тысяч иностранных сезонных работников. Большинство из них – украинские сборщики ягод.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
8
Теги