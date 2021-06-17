Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 иностранцев, работающих в стране длительное время или приезжающих на сезонные работы.

Об этом сообщило Посольство Финляндии в Украине.

«Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают», - пояснили в ведомстве.

В посольстве отметили, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца принимается муниципальными органами здравоохранения.

В Финляндии ожидают более 10 тысяч иностранных сезонных работников. Большинство из них – украинские сборщики ягод.