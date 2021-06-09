Каждый пятый житель России (22%) хотел бы переехать за границу на постоянное место жительства, а еще 77% не стали бы этого делать. Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на результаты опроса об эмиграции, проведенного социологами «Левада-центра» в мае.

Авторы исследования отметили, что число респондентов, которые хотят уехать из России, стало максимальным с 2011-2013 годов, когда об этом также говорили по 22% опрошенных.

Сейчас чаще других страну хотят покинуть россияне в возрасте 18-24 лет — 48%. Это несколько ниже результатов опроса, проведенного в сентябре 2019 года, когда об отъезде из России говорили 53% молодых россиян.

Также из России хотят уехать 33% респондентов в возрасте 25-39 лет, 21% в возрасте 40-54 лет. Меньше всего хотели бы уехать люди в возрасте 55 лет и старше (7%).

«Левада-центр» подчеркнул, что 8% опрошенных обдумывают возможности выезда из России — это максимум за всю историю наблюдений, то есть с 1990 года. Кроме того, 1% респондентов сказал, что собирает документы на выезд, столько же «приняли твердое решение уехать». Еще 20% сказали, что «иногда подумывают» об отъезде — это самый высокий показатель с 2013 года. Никогда не задумывались о переезде 69% опрошенных.