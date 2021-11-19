Военная прокуратура Болгарии предъявила обвинение группе бывших и действующих военных в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Как отмечается, шесть человек обвиняются в сборе и передаче засекреченной информации представителям иностранной страны. Среди них бывший старший сотрудник военной разведки Болгарии, должностные лица высшего звена в Минобороны и бывший военный атташе, имевший доступ к тайной информации в парламенте Болгарии.

Этих людей задержали в марте 2021 года, из них пятеро остаются под стражей, а одного отпустили под залог.

Как пишет агентство, среди обвиняемых прокурорами лиц – бывший сотрудник военной разведки. По данным правительства, он окончил школу разведки в Москве при российском ГРУ.

Прокуроры считают, что по возвращении в Болгарию ему поручили создать агентурную сеть из людей, которые имели бы доступ к непубличным документам, связанным с НАТО и ЕС. При этом его супруга, имеющая двойное гражданство Болгарии и РФ, передавала документы в посольство России в Софии.

По словам прокуроров, этим лицам может грозить от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения, если они будут признаны виновными.

Напомним, троих иностранцев, занимавших ответственные должности на военном заводе «Арсенал» в болгарском городе Казанлик, арестовали 7 октября по подозрению в шпионаже. Следствие установило, что 24-летний мужчина и 59-летняя женщина из Литвы и 60-летний россиянин работали на заводе по трудовому соглашению. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.

Все трое ушли в отпуск без сохранения заработной платы до 17 сентября и не вернулись на работу. При этом следователи выяснили, что 2 октября фигуранты вернулись в Болгарию. Через несколько дней они были задержаны в пограничном пункте пропуска «Кулата».

В их автомобилях были обнаружены документы и вещи, касающиеся досудебного производства. Подготовлены постановления о принудительном приводе их в суд и предъявлении обвинения.