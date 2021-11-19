также в разделеМир
Меркель прокомментировала публикацию МИД РФ переписки министров с Лавровым 24
Мир ждет самое длительное лунное затмение за 580 лет и «кровавая луна» 28
«Русская рулетка»: Против Болдуина подали второй иск из-за убийства Хатчинс 14
Польша может попросить помощи у НАТО из-за нашествия мигрантов 20
В Эстонии сказали, чего хочет Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса 32
Сотни иракских беженцев вернули спецрейсом на родину из Беларуси 27
Китайская теннисистка исчезла после обвинений в адрес крупного политика 21
Дуда: Польша не будет признавать никаких договоренностей Меркель с Лукашенко 16
Pfizer запросила одобрение на применение ее пилюль от COVID-19 37
Мигранты покидают лагерь у КПП на границе с Польшей 29
В ЕС раскритиковали РФ за уничтожение своего спутника в космосе 46
Первый звонок европейского лидера: Меркель критикуют за разговор с Лукашенко 28
Cуд в ФРГ отклонил иск экологов по «Северному потоку 2» 22
ВОЗ: В мире становится меньше курильщиков 13
Макрон призвал Путина повлиять на Беларусь для остановки миграционного кризиса 20
Европа готовится ввести санкции против ЧВК «Вагнер» 24
Мигранты устанавливают палатки у КПП на границе Беларуси с Польшей 71
Чехия готова помочь Варшаве в ситуации с нелегалами 19

Военная прокуратура Болгарии предъявила обвинение группе бывших и действующих военных в шпионаже в пользу России. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Как отмечается, шесть человек обвиняются в сборе и передаче засекреченной информации представителям иностранной страны. Среди них бывший старший сотрудник военной разведки Болгарии, должностные лица высшего звена в Минобороны и бывший военный атташе, имевший доступ к тайной информации в парламенте Болгарии.

Этих людей задержали в марте 2021 года, из них пятеро остаются под стражей, а одного отпустили под залог.

Как пишет агентство, среди обвиняемых прокурорами лиц – бывший сотрудник военной разведки. По данным правительства, он окончил школу разведки в Москве при российском ГРУ.

Прокуроры считают, что по возвращении в Болгарию ему поручили создать агентурную сеть из людей, которые имели бы доступ к непубличным документам, связанным с НАТО и ЕС. При этом его супруга, имеющая двойное гражданство Болгарии и РФ, передавала документы в посольство России в Софии.

По словам прокуроров, этим лицам может грозить от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения, если они будут признаны виновными.

Напомним, троих иностранцев, занимавших ответственные должности на военном заводе «Арсенал» в болгарском городе Казанлик, арестовали 7 октября по подозрению в шпионаже. Следствие установило, что 24-летний мужчина и 59-летняя женщина из Литвы и 60-летний россиянин работали на заводе по трудовому соглашению. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.

Все трое ушли в отпуск без сохранения заработной платы до 17 сентября и не вернулись на работу. При этом следователи выяснили, что 2 октября фигуранты вернулись в Болгарию. Через несколько дней они были задержаны в пограничном пункте пропуска «Кулата».

В их автомобилях были обнаружены документы и вещи, касающиеся досудебного производства. Подготовлены постановления о принудительном приводе их в суд и предъявлении обвинения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги