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Лидер нигерийской террористической группировки «Боко Харам» Абубакар Шекау покончил с собой. Об этом, как сообщает ВВС со ссылкой на данные агентств, заявили в аудиозаписи конкурирующие с «Боко Харам» боевики из «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, подразделение террористической группировки «Исламское государство»).

Из недатированной аудиозаписи следует, что Шекау покончил с собой, когда его преследовали боевики ISWAP. Предположительно, голос на аудиозаписи принадлежит лидеру «Западноафриканской провинции Исламского государства» Абу Мусабу аль-Барнави.

Сообщения о смерти Шекау появляются не впервые. В последний раз информация о его гибели появилась в мае этого года, когда сообщалось о его гибели в боях «Боко Харам» и ISWAP. Нигерийская армия заявила, что проведет расследование в связи с этими данными.

ВВС напоминает, что Шекау возглавил «Боко Харам» в 2009 году. При нем боевики  устраивали взрывы, похищали людей, организовывали побеги из тюрем, а с 2014 года стали захватывать города для создания «Исламского государства». Известны случаи, когда в «Боко Харам» использовали детей в качестве смертников. От рук боевиков этой группировки при Шекау погибли около 30 тысяч человек, еще около 2 миллионов были вынуждены покинуть свое место жительства.
ForUm

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