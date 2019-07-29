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По меньшей мере 65 человек погибли на северо-востоке Нигерии в результате атаки боевиков исламистской группировки «Боко Харам». Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил представитель местных властей Мухаммед Булама, передает Deutsche Welle.

Еще десять человек, по его словам, получили ранения.

Нападение было совершено в субботу во время похорон в деревне неподалеку от города Майдугури в штате Борно, в котором активно действует «Боко Харам». Исламисты атаковали людей на мотоциклах и в фургонах, сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и силовиков. Сначала сообщалось о меньшем количестве погибших, однако затем были обнаружены еще десятки тел.

Как утверждает Булама, 20 человек были убиты при нападении на похоронах, а остальные – при попытке преследовать исламистов. Он предполагает, что нападение стало местью за убийство местными жителями одиннадцати боевиков «Боко Харам» две недели назад.

За почти девять лет нападений «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 20 тысяч человек, а два миллиона покинули свои дома. Боевики группировки часто похищают девушек и женщин, держат их в сексуальном рабстве или принуждают к браку. Также их используют в качестве террористок-смертниц.
ForUm

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