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В Нигерии в результате нападения боевиков террористической группировки «Боко Харам» были убиты как минимум 40 фермеров и рыбаков, передает Укринформ.

Количество погибших может возрасти.

По словам чиновников, атака произошла на рисовых полях в северном штате Борно в день, когда жители региона впервые за 13 лет выбирали местных депутатов.

Фермеры были убиты вооруженными мужчинами после того, как они отказались платить дань одному из боевиков.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари уже выразил соболезнования семьям погибших.

Отмечается, что террористы группировки «Боко Харам», которая является частью боевиков «Исламского государства», действует в Африке и проводит смертельные атаки, в частности, в Нигерии.

 
ForUm

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