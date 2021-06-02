Украина присоединится к более чем 100 странам мира, которые внедряют среднесрочное бюджетное планирование. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 2 июня.

Глава правительства напомнил, что недавно были утверждены два важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и бюджетная декларация на 2022-2024 годы.

В соответствии с утвержденными документами дефицит бюджета должен вернуться к плановым 3% уже с 2023, а государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП.

«Это означает, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и больше тратить на медицину, оборону и образование. Также планируется уменьшить долю ВВП, которую перераспределяет государство через свои расходы. То есть, больше денег будет оставаться у людей и бизнеса, и они сами смогут решать, как их тратить», - отметил глава правительства.

Также, согласно документам, рост зарплат в последующие 3 года будет составлять примерно 8-10% в год с учетом инфляции. В свою очередь инфляция, как отметил премьер-министр, должен вернуться к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

«Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5% ежегодно. Это позволит обеспечить и рост пенсий, и рост зарплат, и увеличение расходов на медицину, оборону, образование, дорожное строительство и поддержку бизнеса. В общем расходы бюджета в последующие 3 года также вырастут примерно на 300 млрд грн», - сказал Шмыгаль.