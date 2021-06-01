Украинская Православная Церковь является самоуправляемой Церковью и не подчинена административно Русской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом указано в заявлении Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях.

«УПЦ находится в многовековой исторической, канонической и духовной связи с Русской Православной Церковью. УПЦ не подчинена РПЦ административно, она является самоуправляемой Церковью с центром управления в столице Украины - Киеве. Предоставление УПЦ независимости и самостоятельности в управлении было осуществлено решением Архиерейского Собора РПЦ 25-27.10.1990 года. УПЦ имеет своего Предстоятеля, который избирается свободным волеизъявлением украинского епископата; Священный Синод, который самостоятельно избирает епископов, открывает новые епархии и монастыри. УПЦ самостоятельно ведет всю административную и финансово-хозяйственную деятельность», - отмечается в документе.

В УПЦ подчеркнули, что неоднократно заявляли о достаточности имеющегося статуса для осуществления религиозной деятельности в Украине, что соответствует и праву верующих свободно избирать конфессию, в рамках которой они желают исповедовать свои религиозные убеждения.

«Навязывание верующим УПЦ сторонними лицами, в том числе государственными органами и политиками, идеи о необходимости изменения статуса могут носить лишь рекомендательный характер, и не могут сопровождаться какими-либо формами принуждения. В Украине должна быть обеспечена возможность сохранения уже существующих статуса и наименования религиозных организаций», - отметили в заявлении.

В документе подчеркивается, что политические обвинения УПЦ в антиукраинской деятельности, являются ярким примером риторики ненависти и разжигания нетерпимости ко всей конфессии УПЦ на государственном уровне.

«В Украине сложилась устойчивая тенденция по таргетированию и маркировке верующих УПЦ как якобы приверженцев определенной геополитической позиции, идеологии «русского мира» и сторонников политики Российской Федерации. Такая тенденция не только не соответствует действительности, но и противоречит международному праву, прямо запрещающему такую политику, которая питает вражду и является общественно опасной, так как нерелигиозные идеологии относятся к сфере личных убеждений конкретного человека и не имеют отношения к религиозной практике, а УПЦ является организацией, осуществляющей исключительно духовное окормление своей паствы с целью спасения и соединения всех верующих с Господом Иисусом Христом», - подчеркнули в УПЦ.