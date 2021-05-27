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Словакия запретила полеты белорусских самолетов над своей территорией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Корчок в своем Twitter.

По его словам, данное решение стало реакцией на неприемлемые действия белорусских властей и нарушение законов с их стороны. Также белорусским авиакомпаниям будет запрещено использовать словацкие аэропорты, подчеркнул министр.

Ранее Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний вход в воздушное пространство над страной. «Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии», — говорится в заявлении пресс-секретаря правительства республики Петра Мюллера.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту. 

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина полностью прекратила авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.
ForUm

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