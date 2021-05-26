Александр Лукашенко заявил в парламенте, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии. Его цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в ситуации с этим рейсом действовал законно.

Лукашенко повторил ранее звучавшие заверения, что экипаж лайнера сам принял решение пойти на посадку в Минске. Также отверг подозрения в том, что пилотов вынудили сесть белорусские истребители МиГ-29.

«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ», - прокомментировал он информацию о том, что после посадки в Минске, кроме задержанного оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги, до Вильнюса долетели не все пассажиры.

«Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали», - отметил он и пообещал в ближайшее время представить «все, что они наговорили» (он подразумевал недоброжелателей Беларуси и организаторов беспорядков), «в том числе и недавно задержанные».

24 мая директор Департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что сигнал о минировании самолет поступил на электронную почту аэропорта Минска с ящика на protonmail. Письмо было на английском языке, его авторы назвали себя солдатами ХАМАСа и объяснили, что взорвут самолет, если Израиль не прекратит огонь в секторе Газа.

ХАМАС отрицает причастность к этому инциденту.