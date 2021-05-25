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Глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

На вопрос в парламенте о возможной причастности России к инциденту, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал: «У нас нет четких деталей относительно этого».

«Я буду на этом этапе очень осторожным в формулировках, потому что, как говорят, очень трудно поверить, что подобные действия могут быть приняты по меньшей мере без согласия властей в Москве, но пока ничего неизвестно», - отметил министр.

Рааб заявил, что Великобритания работает с союзниками по скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции против Беларуси.

Великобритания также вызвала белорусского посла в Лондоне из-за ареста Романа Протасевича.

Рааб также заявил, что Британия выдает сообщение, в котором рекомендует британским авиакомпаниям приостановить полеты над Беларусью, и она немедленно прекратит действие разрешения на полеты для белорусской авиакомпании «Белавиа».

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина приняла решение полностью прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.
ForUm

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