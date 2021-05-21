Полиция открыла уголовное производство по факту драки, которая произошла в Чугуевской центральной больнице в ночь на пятницу, 21 мая.

Как сообщила полиция Харьковщины, около 00:05 в райуправление полиции поступило сообщение о происшествии в приемном отделении больницы.

Прибыв по вызову, полицейские установили, что в медицинское учреждение обратился мужчина с травмой ноги, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. С места ДТП травмированного мотоциклиста забрал брат и отвез в больницу.

В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой. Дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать. Но они потребовали первоочередного внимания к себе.

Вероятно, из-за состояния алкогольного опьянения, вели себя крайне агрессивно. Пострадавший нанес телесные повреждения врачу, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях беспорядок. После чего нападающий в сопровождении двух мужчин покинули медицинское учреждение.

Работники отдела реагирования Чугуевского районного управления полиции оперативно разыскали 26-летнего мужчину. Полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в ближайшем медицинском учреждении. Гражданин отказался. Полицейские составили на водителя мотоцикла протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), по ч. 4 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и постановление ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.