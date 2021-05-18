Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил.

По данным пресс-центра ведомства, мужчина в 2014 году в составе незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области.

Он осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств. Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области.

В ходе проведения обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику.

В рамках производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.