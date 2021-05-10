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Си-эн-эн и Эн-би-си сообщают, что кибератака, ставшая причиной закрытия одного из крупнейших нефтепроводов США Colonial Pipeline, могла быть организована группой российских хакеров DarkSide.

Нападение на оператора нефтепровода произошло в минувшую пятницу, хакеры потребовали выкуп за то, чтобы восстановить работу системы, передает Русская служба ВВС.

О группе DarkSide известно не много. По данным Эн-би-си, она появилась относительно недавно, но, судя по схеме их работы, состоит из опытных киберпреступников.

Colonial Pipeline качает 2,5 млн баррелей нефти в день и обеспечивает 45% всего топлива, потребляемого на восточном побережье США. Его простой, который продолжается уже три дня, может стать причиной серьезных перебоев с топливом, пишет Bloomberg.

Нефтегазовая отрасль США часто сталкивается с остановками в работе, вызванными ураганами и другими природными катаклизмами. Рабочие и спасатели все время отрабатывают подобные сценарии и ликвидируют последствия в короткие сроки. Однако никогда раньше столь крупный объект не оказывался полностью отключенным от сети.

По оценкам специалистов, это самое масштабное нападение на нефтяную инфраструктуру с 2019 года, когда дронами были атакованы два объекта в Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

В воскресенье правительство США ввело режим чрезвычаной ситуации в связи с кибератакой на Colonial Pipeline.
ForUm

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