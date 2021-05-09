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Италия планирует снять карантинные ограничения для туристов, прибывающих из Европейского Союза, Великобритании и Израиля, в середине мая. С июня может быть отменена обязательная изоляция для прибывающих из США.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Мы работаем над отменой „мини-карантина“ для людей, которые приезжают из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест, подтверждение вакцинации или они выздоровели от COVID течение последних шести месяцев. То же касается США», — написал Ди Майо в Facebook.

Сейчас въезжающие в Италию из других европейских стран и Израиля должны пройти пятидневный карантин и обязательное тестированием как до прибытия, так и в конце периода изоляции. Для путешественников из США необходим карантинный срок составляет 10 дней.

В Италии зафиксировано 122 тыс. 694 смерти из-за COVID-19 с начала пандемии. Это второй показатель в Европе после Великобритании и седьмой в мире. Всего в стране зафиксировано 4,1 миллиона случаев инфицирования коронавируса.
ForUm

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