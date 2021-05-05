Назначение Юрия Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» нарушает требования и ограничения ст. 26 ЗУ «О предотвращении коррупции», заявил глава Центра противодейтсвия коррупции Виталий Шабунин.

«Направили в НАПК соответствующее обращение https://bit.ly/33d1b6e. Там должны проверить приведенные нами факты и инициировать расторжение контракта с Витренко через суд», - написал он в Facebook.

«Дискуссия «кто лучше Коболев или Витренко» не имеет значения, если назначение/ увольнение кого-либо из них нарушает закон. Успешные государства невозможны без уважения к правилам и процедурам», - подчеркнул Шабунин.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.