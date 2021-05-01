Билеты на поезда Укрзализныци ежемесячно будут дорожать на 2%, а до конца 2021-го тарифы вырастут на 22%. Об єтом в пятницу, 30 апреля, сообщил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в эфире телеканала Украина 24. Он же дал совет пассажирам железной дороги, как сэкономить на билетах.

«Есть стимул покупать билеты на лето. Потому что каждый месяц тарифы будут подтягиваться на эти 2% - это такая довольно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов», - отметил Перцовский.