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Билеты на поезда Укрзализныци ежемесячно будут дорожать на 2%, а до конца 2021-го тарифы вырастут на 22%. Об єтом в пятницу, 30 апреля, сообщил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский в эфире телеканала Украина 24.

Он же дал совет пассажирам железной дороги, как сэкономить на билетах.

«Есть стимул покупать билеты на лето. Потому что каждый месяц тарифы будут подтягиваться на эти 2% - это такая довольно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов», - отметил Перцовский.

Он обратил внимание, что уже сейчас открывается на лето почти 30 новых направлений, популярных у туристов: в том числе на Черное и Азовское моря и к Карпатским горам.

«Поэтому есть дополнительный стимул приобрести билеты чем раньше, тем лучше», - рекомендовал Перцовский.

Также представитель УЗ рассказал о новых направлениях.  

«Мы впервые за много лет объединили Днепр и Харьков, через несколько недель заработает направление Мариуполь - Одесса», - сказал он.

Напомним, Укрзализныця назвала топовые направления на майские праздники.
ForUm

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