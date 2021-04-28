Укрзализныця наблюдает всплеск заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников: например, спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Оперативно реагируя на спрос, Укрзализныця добавляет еще один рейс Интерсити+ №728 / 727 сообщением Киев - Харьков - Киев на 30 апреля.

Укрзализныця также отмечает 5 самых популярных рейсов дальнего следования на первый майский уикенд, билеты на которые суммарно приобрели уже более 5 тысяч украинцев:

· №46/45 Лисичанск - Ужгород (1184 пассажира)

· №142/141 Львов - Бахмут (1055 пассажиров)

· №92/91 Одесса - Константиновка (1041 пассажир)

· №138/137 Хмельницкий - Лисичанск (1003 пассажиры)

· №58/57 Одесса - Ковель (907 пассажиров).

Кроме того, высокая заинтересованность пассажиров наблюдается по другим направлениям, где Укрзализныця уже выборочно добавила отдельные рейсы и продолжает оперативно анализировать возможность прицепки дополнительных вагонов.