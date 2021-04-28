также в разделеОбщество
Еще 39 таможенников отстранили из-за санкций СНБО
Кива заявил, что его научного руководителя уволили, и пообещал ему пост министра 3
СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, «отмывшей» 65 млн грн 11
ГПСУ: Россия отводит войска, но только в одном направлении 16
Харьков на 5 месяцев закрыли для фур 26
Львовский облсовет требует отменить присуждение Киве ученой степени 21
27 апреля. Картина дня 22
В Укргидрометцентре рассказали, когда придет потепление 27
Почти в каждом четвертом школьном меню нарушены нормы здорового питания 13
Осужден сепаратист, готовивший силовой захват власти на Закарпатье 36
В Украине стартовала вакцинация от COVID людей 65+ 18
Экс-главе МИД Польши вручили украинский орден «За заслуги» 13
Каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок 10
Назначение главы Налоговой оспорили в суде 9
Украине может угрожать новая вспышка кори 16
В Минобразования обещают тщательно проверить диссертацию Кивы 12
Избран новый председатель Общественного 14
СБУ разоблачила группировку, продававшую поддельные паспорта стран ЕС 9

Укрзализныця наблюдает всплеск заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников: например, спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Оперативно реагируя на спрос, Укрзализныця добавляет еще один рейс Интерсити+ №728 / 727 сообщением Киев - Харьков - Киев на 30 апреля.

Укрзализныця также отмечает 5 самых популярных рейсов дальнего следования на первый майский уикенд, билеты на которые суммарно приобрели уже более 5 тысяч украинцев:  

·  №46/45 Лисичанск - Ужгород (1184 пассажира)

·  №142/141 Львов - Бахмут (1055 пассажиров)

·  №92/91 Одесса - Константиновка (1041 пассажир)

·  №138/137 Хмельницкий - Лисичанск (1003 пассажиры)

·  №58/57 Одесса - Ковель (907 пассажиров).

Кроме того, высокая заинтересованность пассажиров наблюдается по другим направлениям, где Укрзализныця уже выборочно добавила отдельные рейсы и продолжает оперативно анализировать возможность прицепки дополнительных вагонов.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
8
Теги