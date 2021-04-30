Итальянская полиция разыскала 50-летнего мужчину - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил, сообщает пресс-служба МВД.

В 2015 году он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов.

Однако, сейчас против 50-летнего мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности.

На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.