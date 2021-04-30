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Новоназначенный глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что пока не знает размер своей зарплаты в компании и готов работать за небольшое вознаграждение. Об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции в новой должности, передает УНИАН.

«Мне прямо сказали, что не будет у меня таких высоких зарплат в Нафтогазе, и я тогда сказал, что я понимаю всю сложность ситуации. Когда раньше приходил (в компанию. – Ред.), то работал не для денег. То есть не я себе устанавливаю зарплату и для меня это не приоритет», - сказал он.

Витренко подчеркнул, что в первую очередь хочет сделать государство сильным, а не зарабатывать деньги на государственной должности.

При этом, новый глава компании сказал, что еще не подписал трудовой контракт и не знает какая у него зарплата.

«Мне просто сказали, что она будет намного меньше. Меньше – так меньше, меня это не беспокоит», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение. 
ForUm

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