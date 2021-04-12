Не все родители знают особенности детского организма в плане ощущения температуры и влажности воздуха. Новорожденные имеют небольшой слой подкожного жира, что призван защитить от холода, а выработка собственного тепла телом еще функционально не развита. С другой стороны, выведение излишнего тепла из пор также осложнено. Поэтому и переохлаждение, и перегрев легко могут спровоцировать заболевание, однозначно вызовут дискомфорт, раздражительность, отсутствие нормального сна, плачь малыша. Правильно подобранная детская одежда для малышей позволяет избавить себя от массы хлопот. Но необходимо понимать принципы формирования комплектов.

Детерминанты выбора

Уже в роддом мамы берут несколько комплектов для новорожденных, один на выписку. Учитывают:

⦁ сезонность;

⦁ терморегуляцию малыша;

⦁ пол ребенка (фасон, а не только расцветка изделий);

⦁ возможные корреляции в весе и объеме (в большую сторону).

Но главным для большинства мам является качество материала, его безопасность, гипоаллергенность, мягкость для кожи малыша.

Как одевать малыша в роддоме?

По строгим советским правилам, новорожденных пеленают, полностью ограничивая их в движении. Современный подход несколько иначе видит вопрос. Ребенок начинает познание мира уже с первых минут своего появления на свет. Для комфортного самочувствия ему необходимы:

⦁ мягкие пеленки в качестве подкладки под тельце, а не «сдерживающего» элемента;

⦁ ползунки с широким и не сдавливающим поясом;

⦁ чепчик или шапочка;

⦁ распашонки с закрытыми ручками или отдельно «царапки».

Поэтому многие мамы останавливаются на коконах, пеленках, позволяющих совершать некоторые движения, не нарушая собственного сна. Хлопок – наилучший вариант для новорожденного. Пошив такой одежды осуществляется с наружными швами, чтобы ничто не мешало малютке и не вызвало раздражения его нежной кожи.

На выписку желательно иметь комбинезончик по погоде, но можно ограничиться соответствующей толщины пеленкой или одеяльцем. Универсальными и очень удобными являются специальные конверты. В холодную пору не помешают теплые носочки или пинетки.

Как одевать малыша дома?

В арсенале молодой мамы даже при возможности ежедневно уделять внимание стирке должно быть несколько теплых и легких:

⦁ кофточек и свитерочков;

⦁ футболок и распашонок;

⦁ чепчиков и шапочек;

⦁ ползунков и штанишек;

⦁ боди с длинным и коротким рукавчиками;

⦁ комбинезонов (фланелевый и хлопковый), демисезонных с утеплителем и зимних с шерстью или флисом;

⦁ пеленок (из ситца и фланелевых).

Уже через месяц после рождения при правильном уходе у ребенка улучшается терморегуляция, однако лучше всего пользоваться правилом «многослойки» и так называемым «+1 слоем», когда мама ориентируется на собственные ощущения и добавляет еще один слой одежды ребенку (для дома – обычно футболочку с длинным или коротким рукавом и гольфики либо колготки).

Как одевать малыша на улицу

Прогулки на свежем воздухе – важный и обязательный аспект формирования иммунитета, нормального развития ребенка. Тут пригодятся конверты и пледы. Не забывают и о наличии рукавичек и пинеток. В летнее время пинетки заменяют «царапками».