Каждый хочет максимально обезопасить свое жилище от проникновения злоумышленников. Существуют проверенные методы предупреждения квартирных краж. Если их соблюдать, можно предотвратить противоправные действия и сохранить свое имущество.

Лучшие меры защиты для квартиры

Охрана квартир в Киеве осуществляется частными охранными агентствами. Доверившись им, можно не беспокоиться за сохранность ценных вещей в помещении. Лучшей защитой от квартирных краж являются комплексные меры. Нужно:

Поставить надежную железную дверь с хорошим замком и противосъемными штырями.

Укрепить окна, особенно если вы живете на 1, 2 или последнем этаже. Желательно установить распашные решетки, запирающиеся на замок. Это идеальный вариант на случай возникновения пожара.

Купить дополнительную защиту, например, фальшивую камеру видеонаблюдения, видеоглазок, благодаря которому можно просматривать происходящее на лестничной площадке в ваше отсутствие.

Но самым эффективным методом защиты против воров является охранная система, которая мгновенно обнаружит проникновение воров и оповестит владельца или охранную организацию о взломе.

Составляющие элементы охранной системы

Она представляет собой комплект специальных устройств, благодаря которым обеспечивается максимальная безопасность любого помещения. Охранные фирмы в Киеве предлагают заказать оптимальный вариант системы безопасности для установки в квартиру:

Контрольную панель управления, на которую поступает сигнал с других элементов системы.

Датчики открытия дверей, окон, повреждения стекол, задымления, отключения электричества и прочие.

Пульт управления, с помощью которого можно настраивать параметры системы.

Устройства проводной или беспроводной связи, сирену.

Блок питания, дополнительные аккумуляторы, способные обеспечить автономное питание в случае отключения электроэнергии.

Комплектация охранного оборудования, а также его стоимость может быть разной, в зависимости от выбранной модели и производителя.

Идеально, если охранная система подключена к централизованному пульту управления. В этом случае при несанкционированном доступе на место срочно приезжает вооруженная служба быстрого реагирования. Также экстренный вызов может поступать на телефон владельца квартиры, который сам вызывает полицию. Контроль за квартирой с пультовой охраны осуществляется круглосуточно.

Специалисты охранных компаний Украины также предлагают монтаж камер видеонаблюдения с возможностью ночной съемки, регулярное обслуживание и ремонт оборудования. Пакет услуг подбирается индивидуально для каждой квартиры. Цена зависит от площади помещения и наличия дополнительных элементов защиты.