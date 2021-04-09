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Каждый хочет максимально обезопасить свое жилище от проникновения злоумышленников. Существуют проверенные методы предупреждения квартирных краж. Если их соблюдать, можно предотвратить противоправные действия и сохранить свое имущество.

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Лучшие меры защиты для квартиры

Охрана квартир в Киеве осуществляется частными охранными агентствами. Доверившись им, можно не беспокоиться за сохранность ценных вещей в помещении. Лучшей защитой от квартирных краж являются комплексные меры. Нужно:

  • Поставить надежную железную дверь с хорошим замком и противосъемными штырями.
  • Укрепить окна, особенно если вы живете на 1, 2 или последнем этаже. Желательно установить распашные решетки, запирающиеся на замок. Это идеальный вариант на случай возникновения пожара.
  • Купить дополнительную защиту, например, фальшивую камеру видеонаблюдения, видеоглазок, благодаря которому можно просматривать происходящее на лестничной площадке в ваше отсутствие.

Но самым эффективным методом защиты против воров является охранная система, которая мгновенно обнаружит проникновение воров и оповестит владельца или охранную организацию о взломе.

Составляющие элементы охранной системы

Она представляет собой комплект специальных устройств, благодаря которым обеспечивается максимальная безопасность любого помещения. Охранные фирмы в Киеве предлагают заказать оптимальный вариант системы безопасности для установки в квартиру:

  • Контрольную панель управления, на которую поступает сигнал с других элементов системы.
  • Датчики открытия дверей, окон, повреждения стекол, задымления, отключения электричества и прочие.
  • Пульт управления, с помощью которого можно настраивать параметры системы.
  • Устройства проводной или беспроводной связи, сирену.
  • Блок питания, дополнительные аккумуляторы, способные обеспечить автономное питание в случае отключения электроэнергии.

Комплектация охранного оборудования, а также его стоимость может быть разной, в зависимости от выбранной модели и производителя.

Идеально, если охранная система подключена к централизованному пульту управления. В этом случае при несанкционированном доступе на место срочно приезжает вооруженная служба быстрого реагирования. Также экстренный вызов может поступать на телефон владельца квартиры, который сам вызывает полицию. Контроль за квартирой с пультовой охраны осуществляется круглосуточно.

Специалисты охранных компаний Украины также предлагают монтаж камер видеонаблюдения с возможностью ночной съемки, регулярное обслуживание и ремонт оборудования. Пакет услуг подбирается индивидуально для каждой квартиры. Цена зависит от площади помещения и наличия дополнительных элементов защиты.
ForUm

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