Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о нынешнем состоянии обеспеченности украинской армии оружием и боеприпасами.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

Хомчак заверил, что «наши командиры достаточно опытны и достаточно подготовлены, чтобы принимать решения по складывающейся обстановке».

«И ни одного командира в нашей армии нельзя сегодня обвинить в том, что он не принимает решения по соответствующей обстановке. Украинская армия обеспечена и оружием, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование, соответствующий отпор», - отметил он.



Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

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