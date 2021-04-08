Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения. Каким образом это будет выполнено, рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».

«Когда мы говорим о том, что нам поставлена задача до конца 2021 года вакцинировать 70%, мы должны сделать все, чтобы это сделать. Сейчас у нас апрель, мы понимаем, что нужно делать около 6 млн прививок в месяц, 220 в сутки, без выходных, для того, чтобы обеспечить выполнение этого плана. Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение. Первая переменная – наличие вакцин. Их должно быть как минимум миллион, чтобы мы могли задействовать все наши ресурсы медсистемы. И поставки должны быть ритмичными, без сбоев», — сказал он.

Также, по мнению Ляшко, нужно уговаривать людей согласиться на прививку.

«Вторая составляющая – люди должны прийти вакцинироваться. Из 70% в среднем 50% сейчас желают вакцинироваться, 20% мы должны пригласить. Мы должны их переубедить за этот период времени. Надо идти в группы в соцсетях, переубеждать, мы сейчас работаем с ВОЗ и ЮНИСЕФ для того, чтобы еще раз рассказать обо всех потенциальных преимуществах вакцинации над перенесением болезни.

Обращаюсь к зрителям: как только будет возможность сделать прививку, сделайте, не отдавайте предпочтение иммунобиологическим препаратам, которые есть в доступе. Никаких дополнительных анализов делать не нужно, только если у врача есть основания», — сказал он.

Ляшко ответил, есть ли неблагоприятные события после иммунизации.

«Да, есть, мы об этом говорили и будем говорить. Сейчас в Украине это 0,3% от всех инъекций, которые были сделаны, около 800 событий после иммунизаций. Будут ли они в дальнейшем? Да. Но позитив и тяжесть протекания болезни в случае инфицирования после вакцинации несопоставимы с теми неблагоприятными событиями, которые могут возникнуть в день инъекции, в месте инъекции или через определенное время. От этого не умирают», — сказал он.