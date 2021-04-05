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О том, какие области Украины рискуют попасть в красную зону карантина, рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала «Украина 24».

«Я думаю, что наверное, Харьковская и Хмельницкая. Но там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрации. Посмотрим. Я анализирую общедоступные цифры, смотрю по уровню госпитализаций, количеству коек с кислородом, количеству новых заболевших. Думаю, этим двум областям нужно обратить внимание на свои показатели», — сказал он.

Также Немчинов ответил, рассматривается ли вероятность полного локдауна по всей Украине.

«Возникает вопрос соблюдения карантинных условий. Фактически все меры, которые были в красных зонах, требуют реакции со стороны правоохранителей и Госпотребслужбы, которая отслеживает незаконную торговлю и так далее. То есть необходимо избегать больших скоплений людей, соблюдать масочный режим, и так далее. Вопрос общенациональных ограничений сейчас не обсуждается», — сказал он.

Напомним, по состоянию на 5 апреля в красную зону карантина входят Киевская, Черниговская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Николаевска, Черновицкая и Сумская области, а также Киев.
ForUm

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