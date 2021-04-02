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Представительство президента в Крыму и Севастополе обратилось в Государственную  пограничную службу и СБУ относительно российского комедийного артиста Ивана Абрамова, который посещал аннексированный Крым и запланировал гастроли в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба представительства.

«Представительству из открытых источников стало известно о намерении провести в течение мая 2021 в Украине гастрольный тур российского комедийного исполнителя (выступает в жанре «Stend Up») Ивана Абрамова, который планирует выступления в Киеве, Одессе, Харькове и Днипре. По результатам мониторинга Представительством обнаружено, что Абрамов в августе 2019 незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом», - говорится в сообщении.

В открытых источниках информации есть сведения о сольном концерте Абрамова в   Симферополе, который состоялся 11 августа 2019 в так называемом «Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым».

В связи с нарушением Абрамовым правил пересечения административной границы при въезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в 2019 году, Представительство обратилось к Государственной пограничной службе Украины и Службе безопасности с просьбой учесть предоставленные сведения при прохождении нарушителем пограничного контроля и вынесения соответствующего решения по гр. Абрамову.
ForUm

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