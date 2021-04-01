Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении членов банды во главе с криминальным авторитетом, которые устроили стрельбу в Броварах.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении 15 участников организованной вооруженной группы, которая принимала участие в выяснении отношений вокруг попыток перераспределения маршрутов междугородного пассажирского сообщения в Броварах Киевской области (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины», - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае прошлого года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету по прозвищу «Виха» или «Журавль», за плечами которого несколько судимостей за совершение серии насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении конкуренции в осуществлении маршрутных перевозок на направлении Бровары - метро Лесная, Киев.

«Виха», имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, организовал вооруженную группу - банду, члены которой 29 мая прошлого года совершили стрельбу с нелегальными перевозчиками из Винницкой области.

Следствие в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал ForUm, 29 мая 2020 утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

В тот же день был задержан 21 участник вооруженного конфликта. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

2 июня были задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом, которые причастны к стрельбе

По факту стрельбы в Броварах начато 4 уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, покушение на убийство двух и более лиц.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.