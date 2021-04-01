Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации против COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал в среду, 31 марта, передает УНИАН.

«Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности, к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь», - заявил он.

По словам Ляшко, сейчас Украина ожидает следующей партии вакцины, которая позволит увеличить количество прививок в сутки. Также он пообещал увеличить количество прививок на выходных.

Кроме того, главный санврач убеждает, что вакцины для повторного ввода хватит на всех.

«Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются под лицензией AstraZeneca. Это - как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет, и будет сделана вторая прививка», - пояснил Ляшко.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.