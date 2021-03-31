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По приблизительным подсчетам, почти каждый 10-й брак в Украине является «гражданским». Однако даже такие отношения защищены законом. Такие браки фактически порождают не только личные, но и имущественные правоотношения, отмечают в Минюсте.

Обезопасить себя от недоразумений в будущем поможет договор о совместном проживании.

Его можно заключить только, если ни одна из сторон не находится в зарегистрированном браке и между лицами сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам (проживание на одной территории, общее хозяйство, общий бюджет и другие). Нотариальное удостоверение такого договора не является обязательным, однако в Минюсте советуют все же не обходить нотариальную процедуру, ведь она имеет существенное ряд преимуществ:

  • нотариус при удостоверении договора проверяет действительную волю, правоспособность и дееспособность лиц, что делает невозможным признание его ничтожным;
  • нотариальное удостоверение договора официально закрепляет право пользования имуществом и правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания;
  • такой договор будет доказательством в судебном процессе для призвания к наследованию в четвертую очередь.

Для заключения договора нужно иметь паспорта сторон; ИПН.

В договоре можно «прописать» любые не запрещенные законодательством условия, например:

  • определить понятие «стороны», «общее имущество», «средства», «личная частная собственность»;
  • определить дату начала совместного проживания;
  • договориться о предоставлении права пользования личной частной собственностью; правовой режим имущества (средств), приобретенного (ых) в период совместного проживания, и момент, с которого такой режим возникает;
  • договориться о наложении взыскания на имущество (средства) по обязательствам сторон; договориться о способе разделения имущества (средств), приобретенного/полученного в период совместного проживания, в случае прекращения фактических брачных отношений; договориться по вопросам, не урегулированным договором;
  • договориться о порядке внесения изменений и дополнений в договор;

В документе допускается решать вопрос о драгоценностях, премиях и наградах; определять правовой режим имущества, приобретенного/полученного в подарок до начала совместного проживания.

Однако такой договор не может:

регулировать личные отношения, а также личные отношения между лицами и детьми; ставить одну из сторон в чрезвычайно невыгодное материальное положение;

уменьшать объем прав ребенка, рожденного во время совместного проживания;  предусматривать передачу в собственность одной стороне недвижимого имущества и иного имущества, право на которое подлежит государственной регистрации.

За рубежом гражданский брак называется «конкубинат» и является довольно распространенным явлением среди граждан иностранных государств.

Например, во Франции граждане подают совместное заявление, в котором указывают имущественные отношения, и договор о совместной жизни в компетентный орган государственной регистрации. Такой договор должны заключить лица, являющиеся совершеннолетними, дееспособными, одного или разных полов и не находятся в запрещенной степени родства, браке и не заключали иного договора о совместной жизни. В Швеции лица имеют право заключить сделку о режиме их имущества, взаимной материальной помощи, солидарной ответственности по долгам одного из них, обеспечение жизненных потребностей и расходов, относящихся к совместному проживанию.
ForUm

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