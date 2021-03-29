Офис президента отказался от предложения художественной галереи продать ей свои двери, разрисованные и разбитые участниками акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Их собираются реставрировать и установить на место, чтобы сэкономить на покупке новых дверей.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде.

«Поврежденные двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма», - заявила Мендель.

Она отметила, что все, кто совершил этот вандализм, должны ответить перед законом.

По ее словам, каждый украинец имеет право на протест, и на Банковой часто собираются протестующие, но «ни одному из них за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта».

Как сообщалось, 20 марта вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позже поврежденная в ходе акции дверь появилась в эфире телеканала «1+1».